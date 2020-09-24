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Haberler Yaşam Arzuhalci Mehmet HES kodu işine el attı

Arzuhalci Mehmet kodu işine el attı

Arzuhalci Mehmet HES kodu işine el attı
Giriş Tarihi: 24.9.2020

DIYARBAKIR'DA arzuhalcilik yapan Mehmet Ali Askan, Hayat Eve Sığar (HES) kodu işine de girdi. Kodu alamayan vatandaşlara yardımcı olan Askan, kendisine yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Yenişehir'deki Adliye Sarayı önünde arzuhalcilik yapan ve hukuk fakültesine hazırlanan Askan, 2 yıla yakındır baba mesleğini sürdürüyor.

KORONA vakalarındaki artışın ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Eylül'de Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, salgının yayılmasını engellemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş yapılması şartı getirildi. HES kodu alamayan vatandaşların sürekli yaşadığı problemi gören Askan, dilekçe masasına 'HES kodu alınır' yazısı yazarak ek gelir sağlamaya başladı.

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