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Nafakanın kaldırılması talebine AYM’den ret!

Nafakanın kaldırılması talebine AYM’den ret!
Giriş Tarihi: 24.9.2020

ANAYASA Mahkemesi, boşandığı eşine ödediği yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi reddedilen kişinin bireysel başvurusunu 'kabul edilemez' buldu. Antalya'da bir kişi, boşandığı eşine ayda 225 lira yoksulluk nafakası ödemeye mahkum edildi. Eşinin durumunun iyi olduğunu ileri süren kişi, dava açarak nafakanın kaldırılmasını istedi. Davanın reddedilmesinin ardından, Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu kez 225 lira olan nafaka 125 liraya düşürüldü. Eşinden boşanan kişi, nafakanın süresiz olması ve kaldırılmaması nedenlerinden dolayı 'kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı'nın ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Yüksek Mahkeme başvuruyu, "İddiaların dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez" buldu.

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