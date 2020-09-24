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Haberler Yaşam Son dakika: DGS tercih işlemleri yarın başlıyor

Son dakika: tercih işlemleri yarın başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı () tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu.

Son dakika: DGS tercih işlemleri yarın başlıyor

24.09.2020, 16:18

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.

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