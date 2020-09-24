Yurtlarda gönüllü kalan temaslılar var

ERZURUM'DA korona tedbirleri kapsamında karantinaya uymayanlar, İl Sağlık ve Emniyet Müdürlüğü'nün 'çat kapı timi' ile yakalanarak yurtlara yerleştiriliyor. Sokak sokak, kapı kapı dolaşan ekipler izolasyondaki kişilerin sağlık kontrollerini de yapıyor. Aziziye'de Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurdu'na alınanlar arasında çarşı pazar gezenlerin yanı sıra alışveriş ya da piknikte yakalananlar da var. Bu arada yurda gönüllü yerleştiğini söyleyen R.T. ise "Test sonuçlarım pozitif çıkınca, aileme bulaştırmamak için yetkilileri arayarak buraya gelmek istedim. Benim gibi kendini gönüllü karantinaya aldıranlar da var. Amaç sevdiklerimize virüs bulaştırmamak" dedi.