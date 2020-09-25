Belarus Metrosu’nda Türk yapımı peron ayırıcı kapılar

BUGÜNE kadar tamamen yurt dışından ithal edilen, tramvay ve metro istasyonlarında kullanılan 'peron ayırıcı kapı' sistemlerinin seri üretimi için KOSGEB'in Stratejik Ürün Desteği ile yeni bir üretim tesisi kuruldu. Yüzde 100 yerli imkânlarla üretim yapan Albayrak Makine, Belarus Minsk Metrosu'na SIL4 seviyeli özel tasarım yarım boy 'peron ayırıcı kapı sistemleri' (PAKS) üretimini gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli 'peron ayırıcı kapı sistemleri' (PAKS) üreticisi olan Albayrak Makine Elektronik, merhum H. Osman Albayrak'ın müteşebbis girişimi ile Albayrak Torna olarak Eskişehir'de 65 metrekarelik bir atölyede çalışmalarına başladı.

İLK YERLİ ÜRETİM OLDU

KOSGEB'DEN Stratejik Ürün Desteği alan işletme, "Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri (PAKS) Seri Üretim Projesi" konulu projede İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. büyük işletmesi ile çözüm ortaklığı ilişkisi kurarak yüzde 100 ithal edilen Peron Ayırıcı Kapı Sistemlerini yerli ve milli kaynaklarla üretmeye başladı. Bu proje ile Albayrak Makine, Türkiye'de yerli ve milli peron ayırıcı kapı sistemini üreten ilk firma oldu. Yine Türkiye'de bir ürüne SIL (Safety Integrity Level- Emniyet bütünlük Seviyesi) sertifikasını alan ilk işletme unvanını kazandı.