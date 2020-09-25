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Haberler Yaşam Denizlili girişimcinin dijital okey masası

Denizlili girişimcinin dijital okey masası

Denizlili girişimcinin dijital okey masası
Giriş Tarihi: 25.9.2020

Denizli'de tekstil işiyle uğraşan bir girişimci, okey, kağıt ve benzeri oyunların oynanabileceği dijital bir oyun masası geliştirdi. Suat Küçüker, 2 yıl önce arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada oyunu ekranlardan kontrol edebilecek şekilde dijital ortama taşıma fikri aklına geldi. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren bir bilişim firmasının desteğiyle fikrini hayata geçiren Küçüker, normal bir okey masası görünümünde olan, dokunmatik ekranlardan oluşan ıstaka ve masa tasarladı. KOSGEB desteği de alan Küçüker, oyun masasını bir kafede tanıttı. "Suzi" adı verilen ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde plastik paravan yerleştirilen masaya oturan 4 kişi, kendi ekranlarından okey taşlarını yerleştirip oyun oynadı.

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