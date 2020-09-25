KOBİ’lerde 250 milyon $’lık kredi paketi sevinci

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası'ndan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin edeceği 250 milyon dolar tutarındaki "Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi" için kredi sözleşmesi imzaladı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bu doğrultuda Ağustos ayında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettiği 300 milyon dolar tutarındaki Covid-19 kredisinin ardından, şimdi de Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşmasına imza atmış oldu. Dünya Bankası'ndan sağlanacak bu kredi ile Covid-19'un KOBİ'ler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılması amaçlanırken, sektördeki işletmelerde beklentileri yükseltti. Firma sahipleri ve yöneticileri yeni kredi paketiyle rahat bir nefes alacaklarını söyledi.

TOPARLANMA FIRSATI

Başvurular için herhangi bir sektör ayrımı bulunmamakla birlikte; pandemiden büyük ölçüde etkilenen, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un 2. çeyreğine göre brüt satışlarda en az yüzde 20 düşüş yaşayan; kadınların yönetimde veya ağırlıklı olduğu KOBİ'ler ile genç işletmeler ve daha az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ'lere öncelik verileceği belirtiliyor. KOBİ'lere yönelik sağlanan kredi finansmanı hakkında görüş bildiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Finansal sürdürülebilirliği sağlamak adına sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Dünya Bankası'ndan sağlanan 250 milyon dolarlık bu krediyle ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz. 250'den daha az çalışanı olan KOBİ'lerimiz bu krediden faydalanabilecek. Amacımız bu zorlu dönemde KOBİ'lerin en çok ihtiyaç duydukları işletme ve yatırım finansmanına erişimlerine imkan sağlayarak onların toparlanmalarına destek olmaktır" dedi.



BANKALARA BAŞVURU YAPILACAK

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından KOBİ'lere sağlanacak bu krediden yararlanmak isteyen işletmeler açıklanacak ticari bankalar, finansal kiralama ve faktoring kuruluşları vasıtasıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.