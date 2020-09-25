Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 25 Eylül Cuma!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da dün; Müge Anlı ve Dostları Erzurum Aşevi yerleşik aşevinin kurulumunun bittiği ve bugünden itibaren ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek yiyebileceği ifade edildi. İşte 25 Eylül Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı ve Dostları Erzurum Aşevi yerleşik aşevinin kurulumunun bittiği ve bugünden itibaren ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek yiyebileceği ifade edildi. 1.8 Milyon TL'ye mal olan kuruluşun günde 10.000 ihtiyaç sahibine ulaşabilecek kapasitede olduğu belirtildi. Müge Anlı ve Dostları Aşevi sayısının 12 'e çıktığı bilgisi verildi. Katil zanlısı Veli Ünder'den haber alınamadığı ve ortalardan kayboluşunun şüpheli olduğu belirtildi. 30 yaşında ve iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in son yolculuğuna uğurlandı. Acılı annenin feryadına yer verildi. Veli Ünder'den şikayetçi olduğunu ve şahsın bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Aleyna Çakır'ın avukatı Umur Yıldırım, Adli Tıptan gelinen raporda Aleyna'nın tırnaklarında doku ve kızın üzerinde sperm örnekleri olduğunu ve bu örneklerin Ümitcan'ın DNA'sıyla karşılaştırılması istenildiğini ancak savcılığın bunu işleme koymadığını iddia etti. Müge Anlı, kızın biline tek erkek arkadaşının Ümitcan olmasından dolayı olmasından dolayı bunu talep ettiklerini belirtti. Eğer bu dokular Ümit'in değilse bu izler kime ait şeklinde sorgulandı. Duygu Çelikten'in katil zanlısı Veli Ünder'in ortalarda olmadığı belirtildi. Veli Ünder'in ailesi yayınımıza geldi ve Veli Ünder'in ortalarda olmadığı ve belki de Veli'nin de başına bir şey gelmiş olabileceğini belirttiler. Duygu'nun abisi Anıl'ın belki de bir şeyler yapmış olabileceğini iddia etti. Etlik Karakol'un Leman Hanım'ın ifadesine başvuracağı belirtildi. Seyircilerimiz arasında olan Leman Hanım'ın iki kişinin "anne söylemeyecek mi?" diye sorduğunu annesinin de "söylemeyeceğiz" dediğini iddia etti.