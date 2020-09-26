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Haberler Yaşam Diyarbakır’da 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi

’da 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 26.9.2020

DİYARBAKIR'DA İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Yıldırım-7 operasyonu kapsamında 1 ton 207 kilo esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonda 1 ton 158 kilogramı toz, 49 kilogramı kubar halde olmak üzere toplam 1 ton 207 kilogram esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Skunk bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır" denildi.

ŞENOL KANTÜRK

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