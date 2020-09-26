Karantina kaçaklarının başında polis nöbeti

Bursa'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için evinde bulunması gerekirken karantina kurallarına uymayıp sokağa çıkan 7 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak karantinada olması gerekenleri tespit için kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda polis, çeşitli zamanlarda 2'si kadın 7 kişinin karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığını belirledi. Bu kişiler yurda yerleştirilirken, polisin 24 saat nöbet tutuğu öğrenildi.