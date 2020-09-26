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Haberler Yaşam MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Evli mi? Eşi kim?

yarışmacısı kimdir? Evli mi? Eşi kim?

Bu sene 100 bin başvurunun yapıldığı yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılarıyla da ilgi çeken programda, elenenlerin yerini yenileri alıyor. Geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı Selin'in yerine gelen Walison merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef yarışmacısı kimdir? Evli mi? Eşi kim? İşte detaylar!

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Evli mi? Eşi kim?

26.09.2020, 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,12:07

MasterChef Türkiye, düellolar ile devam ediyor. Yarışmacılar, devam edebilmek için hünerlerini sergilerken belirli isimler de seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Bunlardan birisi de, yabancı olan Walison Fonseca durumunda. 3 yıldır Türkiye'de yaşayan Fonseca'nın hayatı, yarışmacının yemek yaptığı anlarda yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, sempatik hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli ve kimle evli? İşte detaylar!

MASTERCHEF WALİSON FONSECA KİMDİR, MESLEĞİ NE VE EŞİ KİM?

MasterChef Türkiye'nin Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye'de ikamet etmektedir. Evli ve 35 yaşında olan Walison Türkiye'de aktörlük ve oyunculuk yapmıştır. Yarışmacı Walison MasterChef programına kendi ülkesine özgü bir yemek ile katılmıştı.

Walison evli ve eşi Türk'tür. Eşinin adı Melisa Pınardır. Bir de kız çocuğu bulunmaktadır. Ek olarak Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanıyor. Boş zamanlarında spor yapmayı seven Walison'un bir de Youtube kanalı mevcuttur.

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