O estetisyen İzmir’de çok can yakmış

İSTANBUL Beylikdüzü'nde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra, emboli atması sonucu ölen 38 yaşındaki 1 çocuk annesi Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 5 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı çıktı. Estetisyen olarak kendini tanıtan Erdal D. ve Ömer B. isimli iki çalışan tekrar yakalanırken, doktor Öner Özsoyeri ile birlikte 3 kişinin arandığı öğrenildi.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

ÖTE yandan İstanbul'dan kaçıp İzmir'de yakalanan estetisyen faciası ekibin dosyası kabarık çıktı. Aynı kişilerin İzmir Karşıyaka'da onlarca kadına hatalı kalça dolgu uygulaması yapmaktan yargılandıkları ve ceza aldıkları belirlendi. Kadınlara kalça dolgu işlemi yapan ve kendisini medikal estetisyen olarak tanıtan Erdal D'nin, diplomasının olmadığı ve ilkokul mezunu olduğu ileri sürüldü. Karşıyaka'da klinikleri bulunan bu kişiler hakkında, Plastik Cerrahi Doktorlar Derneği de suç duyurusunda bulundu. İSTANBUL'DA bir güzellik merkezinde kalçasına dolgu yaptırdıktan sonra ölen Kübra Boyraz'ın yakınlarının şikayetiyle ameliyat ruhsatı bulunmayan merkezde görevli biri hekim 5 kişi gözaltına alınmış, İzmir'de operasyon düzenleyen polis, Dr. Öner Özsoyer ve merkezin çalışanları Erdal D, Ömer E, Bülent B. ile Kadriye A'yı gözaltına almıştı. Emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan Mehmet O, şüphelilerin İzmir Karşıyaka'da açtıkları ruhsatsız güzellik merkezinde de çok sayıda kişiyi mağdur ettiklerini, kalça dolgu işlemi yaptıran kişilerin kalçalarının çürüdüğünü, sağlık sorunları yaşadığını ve bu kişilerin İzmir'den kaçarak İstanbul'da yeni bir merkez açtıklarını ihbar etti.

DİPLOMASIZ ESTETİSYEN

YENİ Asır'ın ulaştığı Emine Atılgan adlı mağdur kadın ise kendisi gibi birçok kişi olduğunu dile getirdi. Karşıyaka Asliye Hukuk'ta zanlılar hakkında açılmış birçok dava dosyası bulunduğunu belirten Mehmet O. da, "Bu işler Erdal D'nin koordinesinde yapılıyor. Kendisine medikal estetisyen diyen bu kişi diplomasız bir ilkokul mezunu. Benim bildiğim bir iki davadadan da ceza aldı İzmir'de" dedi.

Fatih ŞENDİL

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