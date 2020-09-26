Sercan artık gülüyor ve yemek yiyebiliyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi için devreye girmesiyle ameliyat edilen Manisalı hidransefali hastası 2 yaşındaki Sercan gün geçtikçe iyileşiyor. Ameliyattan önce kafası 75 santime ulaşan Sercan'ın başı şimdi 69 santime indi. Sercan artık ağrı çekmiyor ve yemek yiyebiliyor.

İZMİR'DE OPERASYON

Yunusemre ilçesinde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları Sercan, Hidransefali hastalığıyla dünyaya geldi. Kafasının için su dolu olan minik Sercan, her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Baba Ferdi Gezenler, oğlunun yaşaması için sesini duyurdu ve Başkan Erdoğan devreye girdi. Sercan 31 Ağustos'ta İzmir'de Tepecik Eğitim Hastanesi'nde 3 saatlik bir ameliyat geçirdi.

KAFASI KÜÇÜLÜYOR

Beyninin içine şant takılan Sercan hastaneden taburcu oldu. Baba Gezenler ve ailesi ameliyatla birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Aradan geçen 23 günün ardından Sercan'da büyük değişimler gözlendi. Sercan artık gülüyor ve eskisi gibi ağrı çekmiyor. Baba Ferdi Gezenler oğlunun ameliyattan önce kafasının 75 santim olduğunu ancak yapılan son ölçümlerde 69 santime indiğini söyledi.

NERMİN UÇTU