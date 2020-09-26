‘Vaka artış hızımızı kontrol altına aldık’

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı" diyerek, çaba gösteren herkese teşekkür etti.

6 AYDIR SAVAŞIYORUZ

BAKAN Koca, dün Samsun Valiliği'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, temaslı kişileri erken tespit etmenin önemine de değindi. Koca şu açıklamalarda bulundu: "BUGÜN koronavirüs salgının Samsun'daki seyrini ele aldık. Orta Karadeniz'de sağlık hizmetlerinin durumu ve çözüm talep edilen hususları değerlendirdik. Bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Koronavirüsle birlikte adımlarımızı da buna göre atacağız. Bildiğiniz gibi 6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki uzun süreli olmadı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı." "Bu durum sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı bölgelerimizde istemediğimiz artışlar görürken, bazı bölgelerde salgını kontrol altında tutabiliyoruz.

BÖLGE BÖLGE DEĞİŞİYOR

EN belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu'da olsa da, büyükşehirlerimizde de zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı.



TEMASLI TARAMASI 13 SAATE İNDİ

"KARADENİZ bölgesine geçiş kavşağı olmasıyla Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Son bir haftada bir ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle yurt çapında hasta sayısını ve hastane yükümüzü azaltmak. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik. Temaslıları ne kadar erken tespit edersek, salgın kontrolünde de o kadar başarılı oluruz. Temizlik, maske ve mesafe, salgına karşı en önemli gücümüz. Bunları elden bırakmayalım."