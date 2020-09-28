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Haberler Yaşam Karantinadan firar eden 2 kişi sokakta yakalandı

Karantinadan firar eden 2 kişi sokakta yakalandı

Karantinadan firar eden 2 kişi sokakta yakalandı
Giriş Tarihi: 28.9.2020

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde polis ekipleri koronavirüs karantinasına uymayanlara göz açtırmadı. Ekipler karantinada kaldıkları evlerinden kaçan biri 25 diğeri 57 yaşındaki iki şahsı sokakta yakalayarak cezai işlem uyguladıktan sonra, zorunlu karantinada kalacakları KYK yurduna gönderdi. Bolvadin polisi, Kestemet mahallesi ve Hacı Yusuf mahallesinde evlerinde karantinada olmaları gereken M.B. ve N.S.K'yi, ihbar üzerine sokakta yakaladı. 3 bin 150 lira ceza kesilen 2 kişi yurtlara gönderildi.

MEHMET KAVAS

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