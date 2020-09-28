Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 28 Eylül Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 28 Eylül Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...



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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Arsa bakmaya giden Osman Gül'ün öldürüldüğü ama iki gün içinde katilinin yakalandığı söylendi. Alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü belirtildi. Osman Gül'ün bir arkadaşına 80.000 TL borç verdiği ve alamadığı alacaklısı yüzünden öldürüldüğü söylendi. Fidan Hanım 12 yaşındaki Ceren'i arıyor. Suzan Hanım evden kaçan Kader ve Şükran isimli iki kardeşini arıyor.

Hasan Kiraz üç yıldır kayıp. Ağabeyi Hüseyin Kiraz röportajında neler söyledi? 26 Süheyla Hanım yayına bağlandı. Özel bir kurumda bankacı ve uzman olduğunu bir ay kullanılmayan internet bankacılığı ayrıca onay isteyeceğini hesabın bloke olacağını ayrıca sim kart değişikliklerinde de hesap bloke olacağını ayrıca bir ay sonra para transferi yapılan hesap için müşteriden onay isteneceğini bir sürü güvenlik duvarının olduğunu yapılan tüm işlemlerin kayıtlı olduğunu söyledi. Aleyna Çakır'ın ağabeyi Hikmet Esen neler söyledi?