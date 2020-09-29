Kilo vermenin matematiği var

SONBAHARLA birlikte havaların soğuması ve hareketlerin azalması metabolizmanın yavaşlamasına neden olurken, kilo alma endişesi ve 'neden kilo veremiyorum' şeklindeki sorular da artıyor. Kilo vermenin aslında sanıldığı kadar zor olmadığını, bunun basit bir matematik işlemi gibi düşünülebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yağ yakımını destekleyen besinleri ve kilo vermenin matematiğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



Yumurta

YUMURTA anne sütünden sonra bilinen en iyi protein kaynağıdır. İçerdiği kolin sayesinde yağ depolanmasını azaltır. Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayarak enerji harcamasını da artırıp kilo vermenizi kolaylaştırır.



Tarçın

TARÇIN vücudun insülin yanıtını düzenler. İnsülin fazla salınıyorsa yağ yakmak zorlaşabilir. Bu sebeple içtiğiniz suyun içinde veya meyvelerin üzerine serperek tarçın tercih edebilirsiniz. Bu sayede yağ yakımı da kolay olacaktır.



Kırmızı biber

KIRMIZI biberin içinde bulunan kapsain bağışıklık için çok faydalı. Aynı zamanda vücut ısısını artırdığı için daha fazla enerji harcanmasına ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Kırmızı biberi yemeklerinizde baharat olarak mutlaka tüketin ama mide problemi, reflü, gastrit gibi probleminiz varsa şikayetlerinizi daha da artıracağı için tercih etmeyin.



Yeşil çay

YEŞİL çayın içinde bulunan kateşinler hem yağ yakmaya yardımcı oluyor hem de güçlü bir antioksidan özelliği taşıyor. Her gün 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Ancak tansiyon probleminiz varsa hekiminize danışmadan tüketmeyin.



Ananas

ANANAS içerdiği bromalin sayesinde ödem atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda glisemik indeksi düşük olduğu için insülin metabolizmanızı da destekleyecektir. Ara öğünlerinizde ince 2 dilim tüketebilirsiniz. Bromalin ananasın en çok ortasındaki sert ve yenilemeyen çubuk kısmında bulunduğu için suyunuzun içine atıp içebilirsiniz.



Kabak

KABAK sıvı içeriği yüksek bir sebze olduğu için kalori bakımından çok düşük. Zayıflama diyetlerinde de bu nedenle önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda lif açısından da zengin olduğu için bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olarak sindirimi de düzenleyip daha kolay kilo vermenize destek oluyor.



SU

HAYDİ hemen şimdi elinize bir bardak su alın ve içmeye başlayın; bundan sonra da her gün düzenli olarak vücudunuz için yeterli miktarda su içmeye çok dikkat edin! Çünkü vücutta yeteri kadar su olmadığında yağ yakımı başlamıyor. Aksine beyin yağ yakımını durduruyor ve depo etmeye devam ediyor; aksi halde yağ yakımı sonunda oluşacak atık maddeyi vücuttan uzaklaştıramaz.