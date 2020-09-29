Müge Anlı canlı izle 29 Eylül Salı!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

12 yaşındaki kız çocuğun bekçilerin fark etmesi sonucu bulunduğunu şu anda devlet korumasına alındığı ifade edildi. Ağabeyi Mustafa Türkmen dün gece kardeşinin kaldığı yere gidip baktığını kız kardeşinin Bayrampaşa'da bulunduğunu muhakkak kaçıran veya aklını çelen biri olduğunu söyledi. Müge Anlı sosyal medyada inanılmaz dolandırıcılık olaylarının döndüğünü küçük çocuğun iyileşmesi için çocuk psikiyatristinden yardım alınması gerektiğinin altını çizdi. İstanbul Bağcılar'dan 1,5 yıl önce kaybolan Hüseyin Öz'ün ortaya çıktığı haberi verildi. Hüseyin Öz'ün bir dükkân açtığı ve kendisine işçi getiren ve senet imzaladığı kişilere borçlandığı için ortadan kaybolduğu kardeşi tarafından açıklandı.

Müge Anlı Hüseyin Öz'e seslendi ve hakkında farklı iddiaların olduğunu nereye kadar kaçacağını sorguladı. Şükrü Bey sinyallere bakıldığında telefonun başkasının ellerinde olduğunu düşündüğünü iddia etti. Şükrü Bey o sinyallerin kendi iş yeri olduğunu çünkü oğlunun annesi ile orada konuştuğunu hatırlattı. Hüseyin Kiraz hattı çıkarıp Dalaman'a gitmediklerini köylerinde baz istasyonu olmadığını söyledi. Müge Anlı o zaman bu çocuğun sadece köyde öldürülüp saklandığını ifade etti.