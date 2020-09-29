Son dakika: KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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