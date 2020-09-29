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Yeni doğan kuzular mesafe, maske, hijyen

Yeni doğan kuzular mesafe, maske, hijyen
Giriş Tarihi: 29.9.2020

MANİSA Salihli'de bir çiftçi, beşiz doğuran Merinos koyunun yavrularına koyduğu isimlerle sosyal mesaj verdi. Salihli'ye bağlı Karayahşi mahallesinde çiftçilik yapan İsmail ve Pervin İnce çiftinin Merinos cinsi 'Güdük' isimli koyunu 5 kuzu dünyaya getirdi. Bir batında 3'ü erkek, 2'si dişi 5 kuzu dünyaya getiren Güdük'ün sahibi, korona virüsü tedbirlerine dikkat çekmek için yeni doğan kuzularının üçüne Mesafe, Maske ve Hijyen isimlerini verdi. İsmail İnce, bu yolla pandemi döneminde sosyal mesaj vermek istediklerini söyledi.

EMRE SAÇLI

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