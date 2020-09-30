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Haberler Yaşam 23 çeşit dondurma üretiyor

23 çeşit dondurma üretiyor

23 çeşit dondurma üretiyor
Giriş Tarihi: 30.9.2020

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, KOSGEB girişimcilik ve manda yetiştiriciliği kursuna giderek kendi işletmesini kuran Serap Karabacak (41), aldığı 5 mandadan elde ettiği sütlerle iş yerinde 23 çeşit dondurma üretmeye başladı. Evli ve 2 çocuk annesi olmasına rağmen kariyer hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade eden Karabacak, "Aradan yıllar geçse de evlenip aile kursam da kadın olarak hedeflerimden, hayallerimden vazgeçmedim. Önce önlisans, ardından da kendi işletmemi kurdum" dedi. Kadın girişimci olarak beldede destek gördüğünü anlatan Karabacak, "KOSGEB girişimcilik kursuna katıldım. Sunduğum dondurma projesi onay alınca hibe destekle 'Dondurmam Kaymak' filminden etkilenerek bu isimle kendi iş yerimi açtım" şeklinde konuştu.

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