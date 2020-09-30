Fırtına ve dolu hayatı felç etti

Balıkesir ve İstanbul'da etkili olan fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle Balıkesir Ayvalık'ta eski otogarda bulunan dükkanların pimapenlerini delik deşik oldu. Cunda Adası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bilet gişesi şiddetli fırtına sırasında devrildi. Bilet gişesinde bulunan personel ise yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulans ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan belediye personeli müşahade altına alındı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün İstanbul'da başlayan sağanak yağış da su baskınlarına neden oldu. Okmeydanı Kavşağı'nda meydana gelen su baskınında mahsur kalan otomobil ve servis minibüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.





İZMİR İÇİN UYARI

İZMİR'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğu ilçelerinden Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 km kuvvetli lodos ve saatte 90 km hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği ifade edildi. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SUAT SALGIN