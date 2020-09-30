Hibe kredisiyle lokanta sahibi oldu

ARTVİN'İN Ardanuç ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Emel Aydan Solmaz, KOSGEB'den aldığı hibe krediyle hayalini kurduğu yöresel ev yemekleri lokantasının sahibi oldu. KOSGEB'den aldığı girişimcilik kursunun ardından 50 bin lira hibe desteği alan Solmaz, ilçe merkezinde bir lokanta açma kararı aldı.



GARSONLUK YAPTI

İLÇE halkının beğenisine sunduğu yemeklerin kısa sürede ilgi gördüğünü anlatan Solmaz, yıllarca lokanta ve kafelerde garsonluk yaptığını, kendisine ait bir lokanta hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Kadınların çalışma hayatına katılması konusunda devletin önemli destekler sağladığına işaret eden iki çocuk annesi Solmaz, "Genç yıllarımda lokantalarda garson olarak çalıştım. Yemek yapmayı çok seviyordum. KOSGEB'e ev yemekleri lokantası açmak için başvurdum. Başvurum kabul oldu. Yaklaşık 3 haftalık kursun ardından belge aldım. Ardından KOSGEB'in verdiği 50 bin lira hibe desteğiyle çok arzu ettiğim iş yerini açtım. Böylece hayallerime kavuştum ve çok mutluyum" diye konuştu.