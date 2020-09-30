Husumetliler karşılaşınca restoran kan gölüne döndü

UŞAK'TA alkollü restoranda çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Şenol Aysan (29) hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Olay, Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesindeki bir restoranda çıktı. Aralarında önceden husumet bulunan R.K. (38) ile Süleyman Şenol Aysan (29) ve M.E. (34) arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. R.K, Aysan ile birlikte M.E'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Aysan hastanede hayatını kaybederken M.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. R.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHSAN KARATAŞ