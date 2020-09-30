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EĞİTİMLERİ iş kurmayı hızlandırıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının () girişimcilik eğitimlerini alanlara yönelik gerçekleştirilen ankette, katılımcıların büyük çoğunluğunun bir yıldan az sürede kendi işlerini kurmayı planladıkları belirtildi.

KOSGEB EĞİTİMLERİ iş kurmayı hızlandırıyor
Giriş Tarihi: 30.9.2020

KOSGEB'in uygulamaya aldığı girişimcilik eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla süreç sonunda girişimcilerden "Girişimcilik Eğitimi Memnuniyet Anketi"ni doldurmaları istendi. Ankette katılımcılara cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma durumu bilgileriyle kurmayı planladıkları işi ne sürede, hangi sektörde kurmayı istediklerine ilişkin sorular soruldu.

KADINLAR ÇOK DAHA MOTİVE
Eğitime katılanların 3'te 2'si erkek girişimci adayı olmasına rağmen, eğitimden sonra işletme kuran ve başvuru yaparak KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalananlarda kadınların oranı yüzde 48 oldu. KOSGEB'in geleneksel girişimcilik eğitimi alanların yüzde 64'ü, ileri girişimcilik eğitimi alanlarınsa yüzde 65'i, bir yıldan az sürede kendi işini kurmayı planladığını bildirdi. Bu durum kendi işini kurmak isteyen kadın girişimci adaylarının erkeklere göre iş fikrini gerçeğe dönüştürme konusunda daha başarılı ve motivasyon sahibi olduğunu gösterdi.

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