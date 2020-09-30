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Haberler Yaşam Meryemsu’ya nefes aldıracak 2 milyon Euro aranıyor

Meryemsu’ya nefes aldıracak 2 milyon Euro aranıyor

'de yaşayan ve Zülal çiftinin 4 yaşındaki kızları Meryemsu Yiğit, SMA hastalığı ile mücadele ediyor.

Meryemsu’ya nefes aldıracak 2 milyon Euro aranıyor
Giriş Tarihi: 30.9.2020

Kemalpaşa'da bir markette çalışan babası Harun Yiğit, kızının nefes alması için 2 milyon Euro değerindeki ZOLGENSMA isimli ilacı temin edebilmek için hayırseverlerden yardım istedi.



KIZINI KAYBETTİLER
KEMALPAŞA'DA yaşayan Yiğit çiftinin 2016'da ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Meryemsu ve Ayşemsu ismini koydukları çocukların gelişimindeki ağırlık üzerine gittikleri İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, ikiz miniklerin SMA hastası olduğu ortaya çıktı. Tedavileri büyük fedakarlık gerektiren ikizlerden Ayşemsu'yu 2018'de vefat etti. Şimdi cihaza bağlı yaşayan diğer kızları Meryemsu'nun hayatta kalması için uğraş veren ailesi, "Bunun için yurtdışından getirilen ZOLGENSMA isimli ilaca ihtiyacımız var. Bu ilacın fiyatı 2 milyon euro civarında. Bu ilaç sağlanırsa kızımız kendi nefes alarak hareket edebilecek. Bir kızımızı yitirdik. Meryemsu'nun da bu hastalığa kurban gitmesini istemiyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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