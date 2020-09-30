Müge Anlı canlı izle 30 Eylül Çarşamba!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarının aynı savcıda bulunduğu haber verildi. Ayrıca Ümit Can'ın ihbar sahiplerini tehdit ettiği yönünde şikâyetlerin olduğu bunun da iyi bir haber olduğu söylendi. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatının iki ölümünde intihar olmadığını düşündüğü aktarıldı. Her iki dosyanın aynı savcıda olmasının davanın gidişatı için olumlu olarak yorumlandı. Ümit Can'ın Aleyna Çakır'ın ev arkadaşını ifadesini değiştirmesi için baskı yaptığı ve bu olayın adliyeye intikal ettiği belirtildi.

Müge Anlı Veli Ünder'in yaşadığına dair ihbarların geldiğini açıkladı.Leyla Çelikten kızının Veli Ünder'in tarafından kötü işlerde kullanılmasına karşı çıktığı için öldürüldüğünü ifade etti Leyla Hanım Ünder ailesinin tamamından şikâyetçi olduğu Ünder ailesinin evime çok yakın oturduğunu ve o yüzden tehdit aldığını evlerine korkarak girdiğini asla bu yoldan vazgeçmeyeceğini ifam istediğini anlattı.

Müge Anlı Hasan Kiraz'ın kaybolunca bütün köyde dedikodular çıktığını Şehri Hanım'a sordu. Şehri Hanım bu dedikoduların kimin çıkardığını bildiğini ifade etti. Dede Hüseyin Kiraz'ın oğlu Cemil'in Şükrü Bey'in fabrikasında çalıştığını çünkü paraya ihtiyacı olduğunu yoksa beden gücünün fabrikaya uygun olmadığını, ayrıca Şükrü Bey'in Şehri'nin evine gidip kahvaltı ettiğini tüm dedikoduların bundan çıktığını anlattı.