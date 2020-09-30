Nusret’in ABD’deki restoranı kapatıldı

NUSRET Gökçe'nin, Amerika'nın Boston şehrindeki et restoranı 'Nusret Boston', koronavirüs güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. Boston Belesiyesi, Nusr-Et lokantasına, kamu güvenliğine aykırılıktan için kapatma cezası verdiğini açıklayarak, müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını gerekçe gösterdi. Nusret'in geçen hafta yayımladığı bir videoda çok sayıda müşterinin restoran önünde mesafe kurallarına uymadan beklediği ve bazılarının maske takmadıkları görülüyordu.