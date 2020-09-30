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Haberler Yaşam Prof. Dr. Budak, tıp hocalarıyla buluştu

Prof. Dr. , tıp hocalarıyla buluştu

Prof. Dr. Budak, tıp hocalarıyla buluştu
Giriş Tarihi: 30.9.2020

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eğitimde yeni normalleşme uygulamaları kapsamında üniversitenin birimlerine yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Fakültelerin akademik kurullarına katılan Prof. Budak, 43 ana bilim dalı bulunan EÜ Tıp Fakültesi'nin birimleriyle pandemi önlemleri kapsamında bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının salgında önemli bir savaş verdiğini söyleyen Rektör Budak, "Değerli hocalarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Fedakarca çalışan sağlık personelimizin sorunlarını dinledik" dedi.

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