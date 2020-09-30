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Haberler Yaşam Robot ‘Nesli’ hasta ile sağlıkçı temasını azalttı

Robot ‘’ hasta ile sağlıkçı temasını azalttı

Robot ‘Nesli’ hasta ile sağlıkçı temasını azalttı
Giriş Tarihi: 30.9.2020

YAPAY zeka üzerine çalışmalar yapan bilgisayar mühendisi Prof. Dr. Süleyman Sevinç'in geliştirdiği yerli robot 'Nesli', Kovid-19 döneminde Tepecik Eğitim Hastanesi Bornova Onkoloji Merkezi'nin kan alma biriminde hemşire yardımcısı olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Sevinç, "Nesli, hemşirenin ihtiyacı olan kan tüplerini seçiyor, etiketliyor, hazırlıyor ve hasta gelmeden hemşireye sunuyor. Bu zeki bir robot ve içinde kamera var. Arka planda yapay zeka akışlı bir algoritmaya bağlı" dedi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise, "Özellikle salgın döneminde daha az insanla temas için robot tabanlı yapay zeka yazılımlı sistemle çalışıyoruz. Yapay zeka tanımlı algoritma sayesinde sağlık personeli ve hasta arasındaki temas azalıyor" açıklamasında bulundu.

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