  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Samet protez kolla hayata tutunacak

Samet protez kolla hayata tutunacak

Samet protez kolla hayata tutunacak
Giriş Tarihi: 30.9.2020

AYDIN'DA geçirdiği talihsiz kaza sonrasında iki kolunu kaybeden 17 yaşındaki Samet Aktepe'ye protez kol için yardım kampanyası düzenlenecek. 6 ay önce Efeler'de bir inşaatta babasıyla çalışırken elektrik akımına kapılan Samet Aktepe, ağır yaralandı. Adnan Menderes Hastanesi'nde 26 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatta kaldı ama ameliyatta iki kolu omuzdan kesildi.

BESLENME, giyinme gibi tüm ihtiyaçlarını annesi Serpil Aktepe'nin karşıladığı Samet'e protez kol alınması için İncirliova Belediyesi öncülüğünde, Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılacak. "Protez kolla ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim" diyen Samet'in annesi Serpil Aktepe de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan engelli oğlunun protez kolu için yardım isteyerek, "En azından yemeğini kendisi yiyebilsin" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samet protez kolla hayata tutunacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA