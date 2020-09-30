Samet protez kolla hayata tutunacak

AYDIN'DA geçirdiği talihsiz kaza sonrasında iki kolunu kaybeden 17 yaşındaki Samet Aktepe'ye protez kol için yardım kampanyası düzenlenecek. 6 ay önce Efeler'de bir inşaatta babasıyla çalışırken elektrik akımına kapılan Samet Aktepe, ağır yaralandı. Adnan Menderes Hastanesi'nde 26 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatta kaldı ama ameliyatta iki kolu omuzdan kesildi.



BESLENME, giyinme gibi tüm ihtiyaçlarını annesi Serpil Aktepe'nin karşıladığı Samet'e protez kol alınması için İncirliova Belediyesi öncülüğünde, Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılacak. "Protez kolla ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim" diyen Samet'in annesi Serpil Aktepe de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan engelli oğlunun protez kolu için yardım isteyerek, "En azından yemeğini kendisi yiyebilsin" dedi.

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