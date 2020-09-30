TÜRKİYE'NİN en büyük yüzölçümlü doğal sit alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki 22 adadan biri olan Taşlı Ada'nın; doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda 'Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi. Kararı değerlendiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Taşlı Ada, yüksek hassasiyet gerektiren koruma alanlarının içerisinde gösterilmiştir. Bu alanların sayısının Ayvalık genelinde artmasını umut ediyoruz" diye konuştu.
SUAT SALGIN
‘Taşlı Ada’ kararı Ayvalıklıları sevindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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