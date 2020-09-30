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Haberler Yaşam Zehir baskınlarında 22 kişi tutuklandı

baskınlarında 22 kişi tutuklandı

Zehir baskınlarında 22 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.9.2020

İZMİR polisi, kent genelinde 19 ayrı operasyona imza atarak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan 19 ayrı operasyonda, 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yine baskınlarda; çok sayıda uyuşturucu madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği ile 221 adet mermifişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 42 kişiden 22'si ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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