Zehir baskınlarında 22 kişi tutuklandı

İZMİR polisi, kent genelinde 19 ayrı operasyona imza atarak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan 19 ayrı operasyonda, 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yine baskınlarda; çok sayıda uyuşturucu madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet av tüfeği ile 221 adet mermifişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 42 kişiden 22'si ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.