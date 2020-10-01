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Haberler Yaşam Bugün tüm illerde genel denetim var

Bugün tüm illerde genel denetim var

Bugün tüm illerde genel denetim var
Giriş Tarihi: 1.10.2020

İÇİŞLERİ Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Covid-19 tedbirleri denetimi' genelgesi gönderdi. Buna göre bugün bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottosuyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.

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