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Haberler Yaşam Duygu’nun katili Muğla’da yakalandı

Duygu’nun katili ’da yakalandı

Duygu’nun katili Muğla’da yakalandı
Giriş Tarihi: 1.10.2020

ANTALYA'DA kaybolduktan 13 gün sonra, cesedi toprağa gömülmüş ve başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Duygu Çelikten'in (30) katil zanlısı olan erkek arkadaşı Veli Ünder, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı. Ormanlık alanda bir evde saklanan ve polisleri görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışan Veli Ünder cinayeti itiraf ederek, "Çok hakaret etti. Bir anlık sinirle oldu" dedi.

ADEM ÜLKER

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