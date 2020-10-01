HDP’li eski milletvekili ve 13 kişi gözaltında

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce terör örgütü olduğu ve PKK'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen Demokratik Toplum Kongresi yapılanmasında yer alan 17 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Güvenlik güçlerince belirlen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25'inci Dönem HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ile HDP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alının şüphelilerin sorgusu sürerken, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi için de operasyon devam ediyor.