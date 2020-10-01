HES kodlu yaşam

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' ve 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu iki ayrı genelge gönderdi. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Genelgelerdeki açıklamalar şöyle:



BELEDİYELER SORUMLU

Her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/ akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.

Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş belediyelerce, halihazırda kullanılan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an önce başlanılacak.

Covid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.



SORGULAMA YAPILACAK

Covid-19 tanılı ya da temaslısı olarak izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılacak.

Herhangi bir ayrım olmaksızın tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra müşteri kabul edilecek.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, sorgulama sonucu herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.



10 GÜN FAALİYETTEN MEN

Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri kapsamında 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması gereği oluşturulan 'misafir izolasyon odalarına' yerleştirilecek.

Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlar tarafından Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili Valiliklerce 10 gün faaliyetten men edilecek.



HES KODU NEDİR?

HAYAT Eve Sığar Kodu (HES), Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından risk taşıyıp taşımadığınızı paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığıyla sorgulanabilir. Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacını taşır. Covid-19 ya da temaslı olanlar toplu ulaşım aracı kullanamaz. Birlikte seyahat ettiğiniz kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde vatandaşlara bilgilendirme yapılır.



NASIL ALINIR?

HES Kodu üç farklı yöntemle alınabilir. İlki 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında bulunan HES Kodu İşlemleri bölümünden kod alınmasıdır. İkincisi SMS yöntemidir. HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve 'Paylaşım Süresi' gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir. Üçüncü yöntem ise e-Devlet sistemi üzerinden, 'HES Kodu Üretme ve Listeleme' seçeneğini seçip 'Yeni Hes Kodu' butonuna tıklayarak HES kodu almaktır.

81 ile genelge gönderildi! Yarın başlıyor!