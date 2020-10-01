ESKİŞEHİR'DE 20 gün önce geçirdiği trafik kazasında suratında yarık oluşan kadın, 10 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. Evli ve 2 çocuk annesi Songül Biçim (40), Sivrihisar'da Dr. Yakup Çil ile operatör doktorlar Mustafa Tanju Akan, Serhat İkiye ayrılan yüzünü ameliyatla birleştirdiler tında geçirdiği kazada yüzü ikiye ayrılmış şekilde sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hasta, genel durumunun kötü olması dolayısıyla yoğun bakımda takip edildi. Geçici olarak cildi kapatılan Biçim, durumunun ve kan değerlerinin yükselmesinin ardından Doç. Dr. Yakup Çil ile operatör dok-torlar Mustafa Tanju Akan, Ser-hat Atalay Eviş ve Kadir Çimen tarafından ameliyat edildi. Biçim'in üst ve alt çene, alın, elmacık ve tüm yüz kemik kırıkla-rı plak ve plak vida-ları yardımıyla bir-leştirildi. Yoğun bakım süreci son-rası servise alı-nan kadın, günlük işlerini görmeye başladı.