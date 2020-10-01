Korona geçirdiği ortaya çıktı, plazma bağışladı!

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi'nde görev yapan doktor Özgür Bakan, yaptırdığı Kovid- 19 antikor testinin pozitif çıkmasının ardından immün plazma bağışındaki azalma nedeniyle hasta yakınlarına destek olabilmek için plazma bağışında bulundu. İzmir'deki kan merkezinde 10 yıldır görev yapan 38 yaşındaki Bakan, 1 ay önce Kovid-19 hastalığını geçirip geçirmediğini öğrenmek için antikor testi yaptırdı.

İKİ HASTAYA ŞİFA OLACAK

SONUCUN pozitif olduğunu öğrenen Bakan, hastalığı semptomsuz geçirdiği için şaşkınlık yaşadı. HASTANELERİN yoğun bakım servislerinde plazma tedavisi olmak için bağış bekleyen hastaların ve yakınlarının uygun plazmanın bulunması için verdikleri mücadeleden etkilenen Bakan, bağışçı olmaya karar verdi. Türk Kızılaya plazma bağışçısı olarak başvuran Bakan, testin ardından 28 gün sonra ilk bağışını çalıştığı merkezde yapmanın mutluluğunu yaşıyor. BAKAN, Türk Kızılay'daki sağlık çalışanlarının da Kovid-19 ile mücadelede yoğun mesai harcadığını söyledi. Yoğun bakımlarda plazma tedavisi için bekleyen binlerce hasta olduğunu belirten Bakan, "Verdiğim immün plazma 2 hastaya şifa olacak" dedi.