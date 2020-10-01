Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Cevat Saydam, konuşmak için kahvaltıya gittiği Cemile (40) ve Hüseyin Kumuz (45) çiftini çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdü. Hızlıca evden çıkıp aracına binerek kaçan Saydam, bu kez kendi kafasına sıkarak intihar etti. KAZA SANDILAR
Saydam'ın aracı bu sırada üst yoldan alt yola düştü. Çevredeki vatandaşlar da kaza olduğunu sanarak olay yerine 112 ekibi ve polis istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cevat Saydam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Önce kahvaltı etti sonra katliam yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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