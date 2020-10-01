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Haberler Yaşam Sınır ötesi tezkereleri TBMM'de

Sınır ötesi tezkereleri 'de

Son dakika haberine göre; Irak-Suriye, ve 'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler 'ye sunuldu.

Sınır ötesi tezkereleri TBMM'de

01.10.2020, 11:10

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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