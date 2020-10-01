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Haberler Yaşam Trump-Biden düellosu çekişmeli geçti

Trump-Biden düellosu çekişmeli geçti

Trump-Biden düellosu çekişmeli geçti
Giriş Tarihi: 1.10.2020

ABD başkanlık seçimleri öncesi mevcut başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden, geleneksel olarak her seçimden önce yapılan canlı yayın düellolarının ilkine çıktı. İkili, Yüksek Mahkeme'ye yeni yargıç seçilmesi, sağlık sigortası, gelir vergisi, korona virüs salgını ve ekonomi konularında birbirlerini sert şekilde eleştirdi. Önceki başkan Obama'nın hayata geçirmek istediği sağlık sistemini iptal ettiği için Trump'ı suçlayan Biden, korona virüsle mücadelede ABD'nin iyi yönetilemediğini kaydetti. Trump ise "Sizi dinleseydik milyonlarca kişi ölmüş olurdu" ifadelerini kullandı. Trump, vergi ödemediği iddialarını da sert bir dille yalanladı.

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