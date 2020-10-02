Hercai yeni bölüm izle

Reyyan ve Miran'ı birlikte yakalayan Hazar öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Yaşananlardan sonra Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Diğer yandan babaannesinin kendisini geri göndermek için Şadoğulları'na sulh teklif ettiğini öğrenen Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra'nın sakladığı mektubu Aslan'a teslim eder. Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek?

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