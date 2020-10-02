Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 2 Ekim Cuma!

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla ekranlara olmaya devam ediyor. Yakınlarından ayrılan, cinayete kurban giden kişileri bulan ve yardım eden Müge Anlı, her gün başka bir dosyayı inceliyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 2 Ekim Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...
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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?
Müge Anlı, 1 Ekim 2020 Perşembe canlı yayınında; Duygu Çelikten cinayetini itiraf eden katil zanlısı Veli Ünver'in tutuklanarak cezaevine gönderildiği haberini izleyicileri ile paylaştı! Müge Anlı'nın katil zanlısı Veli Ünver'in tutukladığı haberini duyurduğu anlarda; Duygu Çelikten'in ailesi duygusal anlar yaşadı.
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