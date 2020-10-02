  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 2 Ekim Cuma!

ile canlı izle 2 Ekim Cuma!

ATV'nin fenomen programı ile , umudu kırılan, hayalleri yok olan, sevdiklerini kaybeden insanlara umut olmaya devam ediyor. Kaybolan kişileri bulan, faili meçhul cinayetleri çözen Müge Anlı ve ekibi cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Tüm 'yi ilgilendiren olayları konu alan program bugün de heyecanlı bir bölümle ekranda. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 2 Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 2 Ekim Cuma!

02.10.2020, 09:37

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla ekranlara olmaya devam ediyor. Yakınlarından ayrılan, cinayete kurban giden kişileri bulan ve yardım eden Müge Anlı, her gün başka bir dosyayı inceliyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 2 Ekim Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, 1 Ekim 2020 Perşembe canlı yayınında; Duygu Çelikten cinayetini itiraf eden katil zanlısı Veli Ünver'in tutuklanarak cezaevine gönderildiği haberini izleyicileri ile paylaştı! Müge Anlı'nın katil zanlısı Veli Ünver'in tutukladığı haberini duyurduğu anlarda; Duygu Çelikten'in ailesi duygusal anlar yaşadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 2 Ekim Cuma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA