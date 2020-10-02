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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 2 Ekim Cuma!

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, umudu kırılan, hayalleri yok olan, sevdiklerini kaybeden insanlara umut olmaya devam ediyor. Kaybolan kişileri bulan, faili meçhul cinayetleri çözen Müge Anlı ve ekibi cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren olayları konu alan program bugün de heyecanlı bir bölümle ekranda. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 2 Ekim Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...

02.10.2020, 09:37