Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstüne çıkacak

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Ekim 2020 Pazar gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bilgisi verildi. Sıcaklıkların 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin edilirken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü söz konusu iller için beklenen sıcaklık değerlerini paylaştı.



Alınan verilere göre, İzmir'de 4 Ekim Pazar günü 31 derece olması beklenen sıcaklığın 6 Ekim Salı günü 35 dereceye yükselmesi, Aydın'da ise 4-8 Ekim tarihleri arasında sıcaklığın 34 ve 36 derece bandından seyretmesi bekleniyor.



Manisa'da 4 Ekim Pazar günü 32 derece olarak ölçülmesi beklenen sıcaklığın, hafta başında 35 dereceye yükselmesi, Çanakkale'de ise sıcaklıkların 4-8 Ekim tarihleri arasında 25-28 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Balıkesir'de de 4 Ekim Pazar günü 28 derece olması beklenen sıcaklığın 6 Ekim Salı günü 31 dereceyi görmesi bekleniyor.