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Haberler Yaşam Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstüne çıkacak

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstüne çıkacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; , Aydın, , ve ’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstüne çıkacak

İHA

03.10.2020, 18:09

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Ekim 2020 Pazar gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bilgisi verildi. Sıcaklıkların 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin edilirken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü söz konusu iller için beklenen sıcaklık değerlerini paylaştı.

Alınan verilere göre, İzmir'de 4 Ekim Pazar günü 31 derece olması beklenen sıcaklığın 6 Ekim Salı günü 35 dereceye yükselmesi, Aydın'da ise 4-8 Ekim tarihleri arasında sıcaklığın 34 ve 36 derece bandından seyretmesi bekleniyor.

Manisa'da 4 Ekim Pazar günü 32 derece olarak ölçülmesi beklenen sıcaklığın, hafta başında 35 dereceye yükselmesi, Çanakkale'de ise sıcaklıkların 4-8 Ekim tarihleri arasında 25-28 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Balıkesir'de de 4 Ekim Pazar günü 28 derece olması beklenen sıcaklığın 6 Ekim Salı günü 31 dereceyi görmesi bekleniyor.

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