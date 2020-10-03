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Haberler Yaşam ‘Hayvana siddet kamu vicdanını yaralıyor’

‘Hayvana siddet kamu vicdanını yaralıyor’

‘Hayvana siddet kamu vicdanını yaralıyor’
Giriş Tarihi: 3.10.2020

YAŞAR Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burcu Dönmez, "Hayvanlara yönelik şiddetin gündeme geldiği her olayda toplumun tüm kesimlerinden tepki yağsa da, şiddet eylemleri önlenemiyor" dedi. Tüm dünyada 1931 yılından bu yana "Hayvan Hakları Günü" olarak kabul edilen 4 Ekim öncesi konu hakkında yazılı açıklama yapan Dönmez, bu konuda kapsamlı bir yasa değişikliğinin şart olduğunu söyledi. Dönmez, "Hayvanlara karşı suç işleyenler, hayvan koruma derneklerinde çalıştırılabilir, kamu hizmeti yaptırılabilir, psikolojik tedavi görmesi istenebilir. Böylece, kamu vicdanı da rahatlar" ifadelerini kullandı.

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