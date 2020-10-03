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Karacasu Belediyesi’nden 50 öğrenciye tablet desteği

Karacasu Belediyesi’nden 50 öğrenciye tablet desteği
Giriş Tarihi: 3.10.2020

KARACASU Belediyesi, EBA aracılığıyla derslerine uzaktan erişimle devam eden 50 öğrenciye tablet ve internet desteği sağlayacak. Aydın'da son günlerde hız kanan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etme kampanyasına Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da katıldı. İnternet servisi için operatör şirketleri ile iletişime geçen Başkan İnal, EBA sistemi ile derslerine devam edemeyen 50 öğrenciyi İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş'ten yardım alarak belirlediklerini söyledi. Öğrencilere kısa süre zamanda ulaşıp tablet ve internetlerini ulaştırmak istediklerini kaydeden Başkan İnal, "Öğrencilerimizin derslerine devam etmelerine olanak sağlayacak bu projeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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