  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Karısını öldürüp sevgilisini yaraladı

Karısını öldürüp sevgilisini yaraladı

Karısını öldürüp sevgilisini yaraladı
Giriş Tarihi: 3.10.2020

OSMANIYE'de Gökmen Orhan, dün sabah saatlerinde önce tartıştığı eşi Emel Orhan'ı, ardından da ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet Ş'yi pompalı tüfekle vurup, polise teslim oldu. Ameliyata alınan Emel Orhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ş'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karısını öldürüp sevgilisini yaraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA