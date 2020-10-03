Karısını öldürüp sevgilisini yaraladı

OSMANIYE'de Gökmen Orhan, dün sabah saatlerinde önce tartıştığı eşi Emel Orhan'ı, ardından da ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet Ş'yi pompalı tüfekle vurup, polise teslim oldu. Ameliyata alınan Emel Orhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ş'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.