OSMANIYE'de Gökmen Orhan, dün sabah saatlerinde önce tartıştığı eşi Emel Orhan'ı, ardından da ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet Ş'yi pompalı tüfekle vurup, polise teslim oldu. Ameliyata alınan Emel Orhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ş'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Karısını öldürüp sevgilisini yaraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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