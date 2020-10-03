Tavuklarını parçalayan sahini ölümden kurtardı

AYDINLI Kenan Tabak, arazisindeki tavuk kümesine giren ve birkaç tavuğunu yiyen kanadı kırık kızıl şahini ölümden kurtardı. Koruma altındaki hayvanlardan biri olan ve avlanması halinde 10 bin lira ceza kesilen yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kenan Tabak, "Kümese girerek birkaç tavuğu yemiş. Bu sırada kanadından yaralanmış. Vicdanım el vermedi böyle kalmasına. Bu tür hayvanların avlanmasına karşıyım. Vatandaşlarımız duyarlı olsun" dedi.

ÜMİT ÖZMEN