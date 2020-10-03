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Haberler Yaşam Yalıkavakspor’a korona virüs engeli

Yalıkavakspor’a korona virüs engeli

Yalıkavakspor’a korona virüs engeli
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Yalıkavakspor'un, bu haftaki rakibi Ankara Yenimahalle Belediyespor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Ankara ekibinin Kovid-19 testi yapılan teknik heyet ve sporculardan, 1 yardımcı antrenör ve 10 oyuncunun testleri pozitif çıktı. Yenimahalle Belediyesporlu oyuncular hafta sonunda konuk oldukları Anadolu Üniversitesi deplasmanı sonrasında rahatsızlandı. Teknik heyet ve oyunculara yapılan Kovid-19 testi sonrası 1 yardımcı Antrenör ve 10 oyuncunun testleri pozitif çıktı.

KARŞILAŞMA ERTELENECEK
Pazar günü saat 17.00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak olan Yalıkavakspor-Ankara Yenimahalle Belediyespor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenecek. Yalıkavakspor Kulüp Başkanı Mehmet Esen, "Öncelikle Ankara Yenimahalle Belediyespor kulübü teknik heyet ve sporcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Maç ile ilgili kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi. Yalıkavakspor, sezona deplasmanda Üsküdar Belediye'yi 28-26 yenip zaferle başlamıştı.

SERVET SARUN

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